Trenurile au întârzieri între 20 ?i 150 de minute dup? incidentul dintre Raco? ?i Rupea, jud. Bra?ov

Trenurile au întârzieri între 20 ?i 150 de minute dup? incidentul dintre Raco? ?i Rupea, jud. Bra?ov. Mediafax Circula?ia feroviar? a fost reluat? pe ruta Raco? - Rupea, dup? ce au fost îndep?rta?i copacii pr?bu?i?i ?i a fost repus? sub tensiune linia de contact. Trenurile care au sta?ionat din cauza incidentului au întârzieri cuprinse între 20 ?i 150 de minute. Articolul Trenurile au (…) [Read the article in Mediafax]