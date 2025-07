Mike Waltz, propus de Trump ca reprezentat la ONU a subliniat nevoia de reform? a organiza?iei

Mike Waltz, propus de Trump ca reprezentat la ONU a subliniat nevoia de reform? a organiza?iei. Mediafax Mike Waltz, propunerea pre?edintelui Donald Trump ca reprezentat la ONU, a declarat c? organiza?ia trebuie s? fie reformat? cât mai curând ?i c? SUA trebuie s? contracareze influen?a în ascensiune a Chinei, în cadrul institu?iei, noteaz? Reuters. Articolul Mike Waltz, propus de Trump (…) [Read the article in Mediafax]