Ambasadorul SUA cere Israelului s? investigheze moartea unui cet??ean american în Cisiordania. Avea doar 20 de ani. Mediafax Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a declarat mar?i c? a cerut Israelului s? investigheze „în mod agresiv” moartea unui cet??ean american care a fost b?tut pân? la moarte în Cisiordania, scrie Reuters. Articolul Ambasadorul SUA cere Israelului s? investigheze moartea unui (…) [Read the article in Mediafax]