Nicu?or Dan, despre cazul suspectului de crim? din Mure?: „Este o imagine proast? pentru Poli?ia Român?”

Nicu?or Dan, despre cazul suspectului de crim? din Mure?: „Este o imagine proast? pentru Poli?ia Român?”. Mediafax Nicu?or Dan spune c?, din cauza mediatiz?rii intense ?i a faptului c? principalul suspect în cazul crimei din Mure? nu a fost înc? prins, imaginea Poli?iei Române are de suferit foarte mult. Articolul Nicu?or Dan, despre cazul suspectului de crim? din Mure?: „Este o imagine proast? (…) [Read the article in Mediafax]