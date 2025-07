Pakistan: Un b?rbat a fost arestat dup? publicarea unui videoclip cu execu?ia unui cuplu în numele „onoarei”

Pakistan: Un b?rbat a fost arestat dup? publicarea unui videoclip cu execu?ia unui cuplu în numele „onoarei”. Mediafax Autorit??ile din Pakistan au arestat un suspect dup? ce un videoclip viral a surprins momentul în care o femeie ?i un b?rbat au fost împu?ca?i mortal pentru c? s-au c?s?torit împotriva voin?ei familiilor lor, într-un a?a-numit caz de „crim? de onoare”, titreaz? Reuters. Articolul (…) [Read the article in Mediafax]