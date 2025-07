Aten?ionare de c?l?torie MAE: Cod ro?u de incendii în Italia

Aten?ionare de c?l?torie MAE: Cod ro?u de incendii în Italia. Mediafax Ministerul Afacerilor Externe avertizeaz? cet??enii români care se afl?, tranziteaz? sau inten?ioneaz? s? c?l?toreasc? în Italia c?, pentru data de 21 iulie 2025, a fost emis un cod ro?u de incendii în mai multe provincii ale regiunii Sicilia. Articolul Aten?ionare de c?l?torie MAE: (…) [Read the article in Mediafax]