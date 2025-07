Fanii lui Ozzy Osbourne s-au strâns ?i îl omagiaz? lâng? steaua lui de pe Hollywood Boulevard

Fanii lui Ozzy Osbourne s-au strâns ?i îl omagiaz? lâng? steaua lui de pe Hollywood Boulevard. Mediafax Fanii lui Ozzy Osbourne s-au adunat la steaua sa de pe Hollywood Walk of Fame din Los Angeles pentru a-i aduce un omagiu legendei rockului ?i depun flori în memoria artistului. Articolul Fanii lui Ozzy Osbourne s-au strâns ?i îl omagiaz? lâng? steaua lui de pe Hollywood Boulevard (…) [Read the article in Mediafax]