Tân?r de 18 ani, re?inut pentru trafic de droguri de risc ?i mare risc la Boto?ani

Tân?r de 18 ani, re?inut pentru trafic de droguri de risc ?i mare risc la Boto?ani. Mediafax Un tân?r de 18 ani a fost re?inut pentru trafic de droguri de risc ?i mare risc ?i efectuarea, f?r? drept, de opera?iuni cu produse ?tiind c? acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, la locuin?a sa din Boto?ani fiind g?site cantit??i importante de droguri. Articolul (…) [Read the article in Mediafax]