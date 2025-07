Nicu?or Dan, despre donarea unui alt Patriot c?tre Kiev: România va sprijini Ucraina, dar nu s-a pus în discu?ie un alt sistem

Nicu?or Dan, despre donarea unui alt Patriot c?tre Kiev: România va sprijini Ucraina, dar nu s-a pus în discu?ie un alt sistem. Mediafax Pre?edintele României, Nicu?or Dan, a spus c? România va sprijini Ucraina, inclusiv în zona militar?, dar nu s-a pus „pentru moment în discu?ie” un alt sistem Patriot. Articolul Nicu?or Dan, despre donarea unui alt Patriot c?tre Kiev: România va sprijini Ucraina, dar nu s-a pus în (…) [Read the article in Mediafax]