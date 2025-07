B?rba?ii aleg femei mai dorite decât ei în aplica?iile de dating, arat? un nou studiu

B?rba?ii aleg femei mai dorite decât ei în aplica?iile de dating, arat? un nou studiu. Mediafax Un nou studiu realizat de cercet?tori din Germania, Cehia ?i Marea Britanie arat? c? b?rba?ii heterosexuali tind s? contacteze femei mai atractive decât ei pe aplica?iile de dating. Articolul B?rba?ii aleg femei mai dorite decât ei în aplica?iile de dating, arat? un nou studiu apare (…) [Read the article in Mediafax]