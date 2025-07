MLS îi suspend? un meci pe Lionel Messi ?i Jordi Alba

MLS îi suspend? un meci pe Lionel Messi ?i Jordi Alba. Mediafax Major League Soccer a anun?at vineri c? Lionel Messi ?i Jordi Alba, juc?tori ai echipei Inter Miami, vor fi suspenda?i pentru urm?torul meci, împotriva celor de la FC Cincinnati.