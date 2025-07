Donald Trump cere men?inerea acordului nuclear New START, cu mai pu?in de un an pân? la expirarea tratatului SUA-Rusia

Donald Trump cere men?inerea acordului nuclear New START, cu mai pu?in de un an pân? la expirarea tratatului SUA-Rusia. Mediafax Donald Trump a declarat c? sus?ine men?inerea limitelor stabilite prin acordul nuclear New START între SUA ?i Rusia, tratat ce urmeaz? s? expire în februarie 2026. Într-o scurt? interven?ie în fa?a jurnali?tilor, înainte de a pleca spre Sco?ia, Trump a spus: „Acesta nu este un acord (…) [Read the article in Mediafax]