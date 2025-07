HART?. România se tope?te azi. ANM a emis cod ro?u în sudul ?i sud-vestul ??rii / Sunt anun?ate ?i momente de instabilitate atmosferic?

HART?. România se tope?te azi. ANM a emis cod ro?u în sudul ?i sud-vestul ??rii / Sunt anun?ate ?i momente de instabilitate atmosferic?. Mediafax Sâmb?t?, începând cu ora 10:00, intr? în vigoare coduri de canicul? pentru toat? ?ara. Mai multe jude?e din sudul ??rii se vor afla sub cod ro?u de canicul?, iar temperaturile pot urca pân? la 43 de grade Celsius. Spre dup?-amiaz? sunt anun?ate ?i momente de instabilitate atmosferic?. (…) [Read the article in Mediafax]