José Leclerc va fi supus unei opera?ii la um?rul drept

José Leclerc va fi supus unei opera?ii la um?rul drept. Mediafax Echipa Athletics l-a scos din joc pe arunc?torul José Leclerc ?i a anun?at c? acesta va fi supus unei opera?ii la um?rul drept, potrivit AP. Articolul José Leclerc va fi supus unei opera?ii la um?rul drept apare prima dat? în Mediafax. [Read the article in Mediafax]