Rusia ar putea fi preg?tit? de confruntarea cu Europa pân? în 2027, avertizeaz? premierul Poloniei

Rusia ar putea fi preg?tit? de confruntarea cu Europa pân? în 2027, avertizeaz? premierul Poloniei. Mediafax Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat c? Rusia ar putea fi preg?tit? pentru o confruntare militar? cu Europa mult mai devreme decât se estima ini?ial, posibil chiar pân? în 2027, scrie Ukrainska Pravda. Articolul Rusia ar putea fi preg?tit? de confruntarea cu Europa pân? în (…) [Read the article in Mediafax]