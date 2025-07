Atacurile SUA ?i Israelului au oprit dezvoltarea armelor nucleare ?i EMP ale Iranului, potrivit surselor israeliene

Atacurile SUA ?i Israelului au oprit dezvoltarea armelor nucleare ?i EMP ale Iranului, potrivit surselor israeliene. Mediafax Surse israeliene, citate de Washington Post ?i Times of Israel, afirm? c? atacurile coordonate de SUA ?i Israel asupra Iranului, desf??urate luna trecut?, au stopat dezvoltarea a dou? tipuri de focoase nucleare ?i a unei arme cu impuls electromagnetic (EMP), capabil? s? paralizeze (…) [Read the article in Mediafax]