R?zboiul din Ucraina, ziua 1.250. For?ele ruse?ti atac? regiunea Sumî, r?nind 3 civili / Premierul ungar critic? integrarea Ucrainei în UE. Mediafax Moscova avertizeaz? c? r?zboiul va continua dac? Ucraina nu se conformeaz? cererilor sale maximaliste Rusia dore?te s? rezolve conflictul din Ucraina prin „mijloace diplomatice ?i politice”, dar va continua opera?iunile militare pân? când „obiectivele” sale vor fi atinse, a declarat (…) [Read the article in Mediafax]