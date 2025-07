Vicepremierul Drago? Anastasiu demisioneaz? din func?ie: „Am fost declarat ?p?gar. Exist? dou? tipuri de ?p?gi, de supravie?uire ?i de îmbog??ire”

Vicepremierul Drago? Anastasiu demisioneaz? din func?ie: „Am fost declarat ?p?gar. Exist? dou? tipuri de ?p?gi, de supravie?uire ?i de îmbog??ire”. Mediafax Vicepremierul Drago? Anastasiu a anun?at în cadrul unei conferin?e de pres? la Palatul Victoria c? demisioneaz? din func?ie. Articolul Vicepremierul Drago? Anastasiu demisioneaz? din func?ie: „Am fost declarat ?p?gar. Exist? dou? tipuri de ?p?gi, de supravie?uire ?i de îmbog??ire” (…) [Read the article in Mediafax]