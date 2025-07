Ministrul Finan?elor: Suntem în stagnare, dar trebuie s? fim preg?ti?i ?i pentru recesiune

Ministrul Finan?elor: Suntem în stagnare, dar trebuie s? fim preg?ti?i ?i pentru recesiune. Mediafax Economia României este acum în stagnare, dar trebuie s? fim preg?ti?i ?i pentru recesiune, pentru c? nu am f?cut rezerve, a spus, duminic? seara, ministrul Finan?elor, Alexandru Nazare. Articolul Ministrul Finan?elor: Suntem în stagnare, dar trebuie s? fim preg?ti?i ?i pentru (…) [Read the article in Mediafax]