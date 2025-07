Cum se modific? taxa auto? Ministru: Nu po?i s? ai o discrepan?? complet?

Cum se modific? taxa auto? Ministru: Nu po?i s? ai o discrepan?? complet?. Mediafax Minsitrul Fondurilor Europene, Drago? Pîslaru, a spus c? e nevoie s? se umble la taxa auto pentru c? în spa?iul UE nu poate fi o discrepan?? complet? de la o ?ar? la alta, pentru c? asta ar însemna concuren?? fiscal? pe domeniul de transport între ??ri. Articolul Cum se modific? taxa (…) [Read the article in Mediafax]