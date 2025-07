World Aquatics preg?te?te revizuirea regulamentului dup? performan?ele înot?toarei chineze Yu Zidi

World Aquatics preg?te?te revizuirea regulamentului dup? performan?ele înot?toarei chineze Yu Zidi. Mediafax Federa?ia Interna?ional? de Înot, World Aquatics, a anun?at miercuri c? ia în calcul modificarea regulamentului privind vârsta minim? pentru a participa la competi?iile sale, dup? ce înot?toarea chinez? Yu Zidi, în vârst? de 12 ani, a concurat la Campionatele Mondiale, fiind aproape de (…) [Read the article in Mediafax]