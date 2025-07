Buzoianu, dup? inunda?iile din Valea Bistri?ei: Avem nevoie de infrastructur?, nu doar de p?duri

Buzoianu, dup? inunda?iile din Valea Bistri?ei: Avem nevoie de infrastructur?, nu doar de p?duri. Mediafax În urma inunda?iilor care au afectat localit??ile din Valea Bistri?ei, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat c? p?durea nu poate face fa?? unor asemenea fenomene ?i c?, în acest sens, este nevoie de dezvoltarea unei infrastructuri. Articolul Buzoianu, dup? inunda?iile din (…) [Read the article in Mediafax]