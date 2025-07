Alec Baldwin i-a dat în judecat? pe procurorii care l-au acuzat de omor din culp?

Alec Baldwin i-a dat în judecat? pe procurorii care l-au acuzat de omor din culp?. Mediafax Un judec?tor din New Mexico a respins o plângere pentru abatere disciplinar? depus? de actorul Alec Baldwin împotriva procurorilor locali ?i a oficialilor ?erifului, în leg?tur? cu urm?rirea penal? a acestuia pentru împu?c?tura fatal? din 2021, pe platourile de filmare ale filmului (…) [Read the article in Mediafax]