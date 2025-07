R?zboiul din Ucraina, ziua 1.254. Rusia sus?ine c? are „imunitate” la sanc?iunile americane / Ucraina va muta antrenamentele militare în subteran

R?zboiul din Ucraina, ziua 1.254. Rusia sus?ine c? are „imunitate” la sanc?iunile americane / Ucraina va muta antrenamentele militare în subteran. Mediafax Ucraina va muta antrenamentele militare în subteran, a declarat Syrskyi „Procesul de antrenament trebuie mutat cât mai mult posibil în subteran. Trebuie s? r?spundem imediat la alertele de raid aerian ?i la dronele inamice”, a declarat comandantul-?ef Oleksandr Syrskyi, scrie Kyiviv (…) [Read the article in Mediafax]