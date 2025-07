Ploaie de drone ?i rachete ruse?ti asupra Kievului: 2 mor?i, 48 de r?ni?i ?i oameni prin?i sub d?râm?turi

Ploaie de drone ?i rachete ruse?ti asupra Kievului: 2 mor?i, 48 de r?ni?i ?i oameni prin?i sub d?râm?turi. Mediafax O serie de explozii provocate de drone ?i rachete ruse?ti a zguduit capitala Ucrainei în noaptea de 30 spre 31 iulie, l?sând în urm? doi mor?i, zeci de r?ni?i ?i cl?diri pr?bu?ite în care mai sunt oameni prin?i, potrivit autorit??ilor ucrainene. Articolul Ploaie de drone ?i rachete (…) [Read the article in Mediafax]