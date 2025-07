Atacuri cu laser contra sateli?ilor Starlink. Cercet?tori chinezi propun tactici sofisticate de contracarare

Atacuri cu laser contra sateli?ilor Starlink. Cercet?tori chinezi propun tactici sofisticate de contracarare. Mediafax O analiz? AP arat? c? cercet?tori chinezi din domeniul militar au publicat zeci de studii în care propun metode precum sabotajul lan?ului de aprovizionare, lasere montate pe submarine ?i sateli?i de atac pentru a distruge re?eaua global? Starlink. Articolul Atacuri cu laser contra (…) [Read the article in Mediafax]