„Alligator Alcatraz”, închisoarea brutal? din Florida. Mexicul cere repatrierea imediat? a cet??enilor s?i închi?i acolo

„Alligator Alcatraz”, închisoarea brutal? din Florida. Mexicul cere repatrierea imediat? a cet??enilor s?i închi?i acolo. Mediafax Pre?edinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat c? ?ara sa cere repatrierea a cel pu?in 30 dintre cet??enii mexicani de?inu?i în prezent în controversatul centru de deten?ie pentru imigran?i din Florida, cunoscut sub numele de „Alligator Alcatraz”. Articolul „Alligator Alcatraz”, (…) [Read the article in Mediafax]