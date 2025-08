Ministrul Finan?elor d? asigur?ri: Vor fi bani ?i de salarii, ?i de pensii

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, dă asigurări că vor fi bani de salarii și pensii până la sfârșitul anului.