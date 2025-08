Politica tarifelor vamale, din nou instabil?. Trump amân? intrarea în vigoare a taxelor pân? pe 7 august

Politica tarifelor vamale, din nou instabil?. Trump amân? intrarea în vigoare a taxelor pân? pe 7 august. Mediafax Pre?edintele Donald Trump a promis c? economia mondial? se va schimba vineri, odat? cu intrarea în vigoare a noilor sale tarife vamale. Oficialii administra?iei au asigurat publicul c? termenul-limit? era de neclintit, îns? a fost schimbat, scrie AP.