Po?ta Român? marcheaz? un profit istoric de 85,3 milioane lei în 2024

Po?ta Român? marcheaz? un profit istoric de 85,3 milioane lei în 2024. Mediafax Compania Na?ional? ,,Po?ta Român?” a transmis, vineri, c? în anul 2024 a avut un rezultat financiar extraordinar, raportând un profit brut record de 85,3 milioane lei, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodat? în istoria sa recent?. Articolul Po?ta Român? marcheaz? un profit istoric (…) [Read the article in Mediafax]