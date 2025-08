Ministrul Muncii despre ?omajul crescut al tinerilor: Avem o problem? ca ?ar?

Ministrul Muncii despre ?omajul crescut al tinerilor: Avem o problem? ca ?ar?. Mediafax Ministrul Muncii, Florin Manole, afirm? c? dezechilibrul între mediul rural ?i urban alimenteaz? ?omajul în rândul tinerilor, în ciuda programelor finan?ate cu sute de milioane de euro pentru integrarea acestora pe pia?a muncii. Articolul Ministrul Muncii despre ?omajul crescut al (…) [Read the article in Mediafax]