Arafat: Sunt oameni care ascult? bazaconii din partea influencerilor ?i-?i dezactiveaz? Ro-Alert. Mediafax Au început s? ias? influenceri ?i s? înve?e oamenii cum s? dezactiveze Ro-Alert ?i sunt unii oameni care ascult? aceste bazaconi ?i î?i pun via?a lor în pericol, spune ?eful DSU, Raed Arafat. „Dac? te alert?m înseamn? c? ne temem c? va fi ceva care î?i pune via?a în pericol”, adaug? (…) [Read the article in Mediafax]