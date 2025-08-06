Momentul de reculgere pentru Ion Iliescu, boicotat pe mai multe stadioane: „Imnul Golanilor”, cântat de galeria Poli în timp ce al?ii au huiduit ?i au scandat



Mediafax Dup? decesul fostului pre?edinte Ion Iliescu pe 5 august 2025, Guvernul a decretat ziua de 7 august drept zi de doliu na?ional. Federa?ia Român? de Fotbal (FRF) a comunicat imediat c? meciurile din turul 2 al Cupei României din zilele de 6 ?i 7 august vor începe cu un moment solemn de (…)