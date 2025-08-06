GEKO FAIRY LAND investe?te verde: Nou? central? fotovoltaic? de 2,9 MWp în B?ile?ti (P)

GEKO FAIRY LAND investe?te verde: Nou? central? fotovoltaic? de 2,9 MWp în B?ile?ti (P). Mediafax S.C. GEKO FAIRY LAND SRL, cu sediul în municipiul Bucure?ti, sector 3, Str. Drumul Gura F?getului, nr. 58-70, bloc 2, etaj Parter, ap. 10, cod po?tal 032601 anun?? publicul interest asupra depunerii solicit?rii de ob?inere a autoriza?iei de mediu pentru obiectivul „Central? electric? (…) [Read the article in Mediafax]