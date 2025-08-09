Marea Britanie: 280 de livratori aresta?i într-o opera?iune împotriva migra?iei ilegale

Marea Britanie: 280 de livratori aresta?i într-o opera?iune împotriva migra?iei ilegale. Mediafax Autorit??ile britanice au re?inut 280 de migran?i care lucrau ilegal ca curieri în timpul unei opera?iuni de o s?pt?mân?. Ac?iunea face parte din eforturile autorit??ilor britanice de a combate migra?ie ilegal?, anun?? Reuters. Articolul Marea Britanie: 280 de livratori aresta?i (…) [Read the article in Mediafax]