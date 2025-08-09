Moment important pentru istorie ?i arheologie: r?m??i?ele unui vas corsar spaniol ar fi fost descoperite pe coasta de est a SUA



Moment important pentru istorie ?i arheologie: r?m??i?ele unui vas corsar spaniol ar fi fost descoperite pe coasta de est a SUA.

Mediafax O echip? de arheologi a descoperit patru noi epave în largul coastei de est a Statelor Unite, inclusiv posibilele r?m??i?e ale navei spaniole La Fortuna, un corsar din Cuba distrus în timpul r?zboiului dintre Fran?a ?i Marea Britanie pentru controlul Americii de Nord din 1748. (…)