„Trebuie s? avem ?i aici o rânduial?”. Bolojan spune c? Guvernul a luat decizia corect? de a organiza funeralii pentru Ion Iliescu

„Trebuie s? avem ?i aici o rânduial?”. Bolojan spune c? Guvernul a luat decizia corect? de a organiza funeralii pentru Ion Iliescu. Mediafax Premierul Ilie Bolojan crede c? Guvernul a luat decizia corect? de a organiza funeralii na?ionale pentru fostul pre?edinte Ion Iliescu. „Trebuie s? avem ?i aici o rânduial?”, spune ?eful Guvernului. Articolul „Trebuie s? avem ?i aici o rânduial?”. Bolojan spune c? Guvernul a luat (…) [Read the article in Mediafax]