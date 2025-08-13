Românii care lucreaz? în str?in?tate au trimis în ?ar? mai mul?i bani în al doilea trimestru din 2025 fa?? de cel precedent. ??rile de unde vin cele mai mari sume



Mediafax Sumele de bani transferate în ?ar? de românii care lucreaz? în str?in?tate pe perioade mai mari de un an au ajuns la 1,07 miliarde de euro la finalul celui de-al doilea trimestru din 2025, în cre?tere fa?? de intervalul precedent. Acest? evolu?ie care vine dup? un tren descendent din (…)