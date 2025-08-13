Harvard ?i administra?ia Trump sunt aproape de o în?elegere care prevede plata a 500 milioane dolari

Harvard ?i administra?ia Trump sunt aproape de o în?elegere care prevede plata a 500 milioane dolari. Mediafax Universitatea Harvard ?i administra?ia Trump se apropie de un acord care ar impune prestigioasei universit??i din Ivy League s? pl?teasc? 500 de milioane de dolari pentru a rec?p?ta accesul la finan?are federal? ?i pentru a încheia o serie de investiga?ii, spune o surs?, potrivit AP. (…) [Read the article in Mediafax]