Alexandru Muraru, reac?ie la declara?iile lui George Simion: AUR se afl? într-o criz? de idei ?i nu are nicio ?ans? s? ajung? la guvernare



Alexandru Muraru, reac?ie la declara?iile lui George Simion: AUR se afl? într-o criz? de idei ?i nu are nicio ?ans? s? ajung? la guvernare.

Mediafax Deputatul PNL Alexandru Muraru îl acuz? pe liderul AUR, George Simion, c? „se aga?? oportunistic de orice încercare de destabilizare a guvern?rii” ?i c? promoveaz? specula?ii f?r? fundament despre o posibil? guvernare PSD–AUR în toamn?, scenariu respins de social-democra?i. Articolul (…)