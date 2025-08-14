 
August 14, 2025

Inter Milano a transferat primul fotbalist român din „era Cristi Chivu” – Antonio David, de numai 21 de ani
Aug 14, 2025

Inter Milano a transferat primul fotbalist român din „era Cristi Chivu” – Antonio David, de numai 21 de ani.

Mediafax Inter Milano a oficializat împrumutul funda?ului stânga român Antonio David de la Cesena. Articolul Inter Milano a transferat primul fotbalist român din „era Cristi Chivu” – Antonio David, de numai 21 de ani apare prima dat? în Mediafax.

