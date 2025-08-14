Tragerea la sor?i a meciurilor din play-off-ul Cupei României la fotbal are loc mar?i

Tragerea la sor?i a meciurilor din play-off-ul Cupei României la fotbal are loc mar?i. Mediafax Programul meciurilor din play-off-ul Cupei României la fotbal se stabile?te mar?i, la Casa Fotbalului, tragerea la sor?i fiind programat? de la ora 12:00, anun?? joi Federa?ia Român? de Fotbal. Aceast? faz? marcheaz? intrarea în competi?ie a primelor echipe din primul e?alon. (…) [Read the article in Mediafax]