Incendiu în zona sta?iei de epurare din Slatina. Fl?c?rile s-au extins la locuin?ele din împrejurime
Aug 14, 2025
Mediafax Un incendiu a izbucnit, joi, în zona sta?iei de epurare din Slatina, iar fl?c?rile s-au extins rapid spre locuin?ele de pe strada Mân?stirii. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. Articolul Incendiu în zona sta?iei de epurare din Slatina. Fl?c?rile s-au extins la (…)
