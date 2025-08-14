Diana Buzoianu, despre programul Rabla: Nu a fost chiar cea mai u?oar? m?sur? posibil?

Diana Buzoianu, despre programul Rabla: Nu a fost chiar cea mai u?oar? m?sur? posibil?. Mediafax Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune c? bugetul alocat pentru programul Rabla pentru persoane fizice este de 200 de milioane de lei. Ea a afirm? c? exist? discu?ii cu Ministerul Fondurilor Europene pentru a finan?a programul din fonduri europene ?i crearea unui cadru mai stabil ?i (…) [Read the article in Mediafax]