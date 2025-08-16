Zelenski avertizeaz? asupra unor atacuri ruse?ti mai puternice în perioada urm?toare

Zelenski avertizeaz? asupra unor atacuri ruse?ti mai puternice în perioada urm?toare. Mediafax Volodimir Zelenski avertizeaz? c? Rusia ar putea intensifica atacurile împotriva Ucrainei în zilele urm?toare. Reac?ia a venit în urma summit-ului dintre pre?edintele rus ?i Donald Trump, în Alaska, de vineri. Articolul Zelenski avertizeaz? asupra unor atacuri ruse?ti mai puternice în (…) [Read the article in Mediafax]