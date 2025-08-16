Putin a dominat summitul din Alaska. Trump a cedat, iar rela?iile SUA-Rusia intr? într-o nou? etap?

Putin a dominat summitul din Alaska. Trump a cedat, iar rela?iile SUA-Rusia intr? într-o nou? etap?. Mediafax Pre?edintele rus Vladimir Putin a fost primit la Anchorage cu onoruri demne de un ?ef de stat respectat, de?i este vizat de un mandat interna?ional de arestare. De la covorul ro?u pân? la defilarea aerian?, liderul de la Kremlin a fost tratat cu o deferen?? pe care, în ultimii ani, a (…) [Read the article in Mediafax]