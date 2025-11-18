Nhood Romania Partners Up With URBANO Group To Manage Urbano Shopping & Living, Transylvaniaâ€™s Largest Retail Park

Nhood Romania Partners Up With URBANO Group To Manage Urbano Shopping & Living, Transylvaniaâ€™s Largest Retail Park. Nhood, an integrated real estate services and solutions company present in 10 European countries, including Romania, is expanding its partnership with URBANO Group, the developer of the Urbano Shopping & Living project in the Cluj metropolitan area.