Chromosome Dynamics Opens Fertilizer and Biostimulator Plant in Filiasi in EUR500,000 Investment
Nov 27, 2025
Chromosome Dynamics Opens Fertilizer and Biostimulator Plant in Filiasi in EUR500,000 Investment.
Filiasi, known for Uzina Mecanica, a former arms plant, is adding a new name on its industrial map. Chromosome Dynamics has opened a fertilizer and biostimulator plant, destined both for large farmers and small households, in the wake of a EUR500,000 investment.
[Read the article in Ziarul Financiar]