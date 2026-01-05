MidEuropa acquires majority stake in IT system integrator Romanian Business Consult
Jan 5, 2026
MidEuropa acquires majority stake in IT system integrator Romanian Business Consult.
Private equity player MidEuropa has acquired a majority stake in Romanian Business Consult (RBC), a vertically focused IT system integrator specializing in the retail, banking, and industrials sectors. Founder and CEO Andrei Boji?? will retain a significant minority stake and continue to lead (â€¦)
[Read the article in Romania-Insider]