Romania passes Fiscal Affairs Committee evaluation under OECD accession procedures
Jan 15, 2026
Romania passes Fiscal Affairs Committee evaluation under OECD accession procedures.
Romania is ready to join the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) this year and participate in the next economic assessment as a full member, finance minister Alexandru Nazare announced on his Facebook page. He led a delegation visiting OECD's headquarters in Paris this (…)
[Read the article in Romania-Insider]